A Olgiate sindaco e vicesindaco consegnano la Costituzione porta a porta ai 18enni

Il sindaco Simone Moretti e il vicesindaco di Olgiate Comasco, Paola Vercellini, in tour per consegnare porta a porta una copia della Costituzione e la bandiera tricolore si cittadini diciottenni.

Questo il messaggio pubblicato sui social giovedì, giorno di inizio della consegna, dal primo cittadino, Simone Moretti.

“Prima giornata (zona Somaino e Casletto) della Consegna della Costituzione e della Bandiera Italiana a domicilio ai nostri 18enni assieme al mio vice sindaco Paola Vercellini. Ogni anno durante le celebrazioni del 2 giugno veniva festeggiato il loro “ingresso in società”. Quest’anno per ben 2 volte (2 giugno e 7 novembre) ci abbiamo provato ma senza riuscirci per il divieto di assembramento. Nei prossimi giorni consegneremo a tutti e 92 i nostri ragazzi e ragazze la loro costituzione e la bandiera, i nostri due simboli più preziosi che siamo sicuri ne faranno buon uso”.