Documenti on-line? Sono gratis. L’Amministrazione comunale di Ponte Lambro ha deciso di rinunciare ai diritti di segreteria e di inoltrare i documenti richiesti dai cittadini in via telematica in maniera del tutto gratuita.

A Ponte Lambro documenti gratis per chi li chiede online

Un modo per agevolare e incentivare l’accesso on-line ed evitare così di recarsi presso gli uffici comunali. L’Amministrazione ha deciso anche di ampliare i punti di accesso al wi-fi libero nel paese: oltre a piazza Puecher, al parco Zappa e al campo sportivo, sono stati aggiunti quelli a Villa Guaita, a Municipio, in piazza Lepetit, al parco delle Farfalle e al parcheggio di via Fiume. Un progetto finanziato grazie al contributo di 15mila euro proveniente dal fondo europeo “Wi-fi 4 Eu”.

