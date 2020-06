Schiettezza e preparazione allo stato puro, 34 anni di operatività e servizio come docente presso la scuola statale integrata pontelambrese, tante generazioni accompagnate nei primi tre anni della loro vita scolastica.

A Ponte Lambro la storica maestra Serena va in pensione

Serena Colombo, 65 anni, una donna e mamma che dorme al massimo quattro ore a notte perché, a detta sua, “non mi piace perdere tempo” e deve convogliare attività e interessi su almeno cinquanta cose diverse da fare al giorno. E ora è andata in pensione. “Il coronavirus ci ha rubato il suo ultimo anno di servizio, il più prezioso di tutti. Prezioso per noi, perché avremmo fatto lo sforzo di assorbire e assimilare quante più sue conoscenze e competenze a carattere educativo e didattico; prezioso per lei, perché non potrà avere – almeno per ora – l’addio in grande stile, quello che si merita e che sarebbe d’obbligo, dopo tutto quello che ha dato alla scuola dell’infanzia “La Nostra Famiglia” di Ponte Lambro” commentano le colleghe.

