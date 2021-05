“Una nuova opportunità di fronte alla difficoltà”. E’ stato definito così il nuovo Emporio della solidarietà di Caritas Ambrosiana del Decanato di Erba, presentato nel pomeriggio di martedì scorso, ma che aprirà le porte il prossimo 19 maggio, per poi essere benedetto dallo stesso arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, il 18 giugno. La nuova realtà si trova a Ponte Lambro, presso il campo sportivo della pontelambrese, in via Piave 17/A.

A Ponte Lambro nasce l’Emporio della Solidarietà per le famiglie in difficoltà

Ma che cos’è un emporio della solidarietà? E’ un luogo in cui la solidarietà dei donatori e la dedizione dei volontari si uniscono per aiutare persone e famiglie in temporanea difficoltà economica attraverso la distribuzione gratuita di generi alimentari. Per accedere all’Emporio occorre rivolgersi al Centro di ascolto decanale, in piazza Rufo 2 a Erba, o ai Servizi sociali dei diversi Comuni. Una volta appurata la reale necessità, verrà stabilita la quantità di punti spettanti e, ottenuta l’apposita tessera, caricata con punti con un tetto mensile, si potrà accedere all’Emporio per acquistare generi alimentari di prima necessità, a lunga conservazione e freschi.

