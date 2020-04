A Ponte Lambro parroco in apecar per la benedizione VIDEO

Chiese chiuse e messe tra tv e internet. Anche le parrocchie stanno affrontando, con tanta fantasia, l’emergenza Covid-19 per stare comunque vicino ai fedeli. Un caso emblematico, in questo senso, arriva da Ponte Lambro.

A Ponte Lambro parroco in apecar per la benedizione

Il protagonista è don Stefano Dolci. Ieri, 5 aprile 2020, durante la domenica delle palme si è messo sopra un’apecar per la tradizionale benedizione. In piedi, nel bagagliaio posteriore del mezzo, con davanti a sé un altare improvvisato, è passato tra le vie del paese per una benedizione decisamente particolare.

Don Stefano non è il solo….

Anche in Liguaria episodio analogo. Il parroco di Pairola, frazione di San Bartolomeo al Mare, don Juan Pablo Esquivel non ha voluto rinunciare alla benedizione. E così, con la collaborazione di un parrocchiano munito di apecar, ha fatto il giro del paese a bordo del motocarro un po’ in stile “papa mobile” o come l’ha ribattezzata lui, “prete mobile”.

>> QUI I DETTAGLI