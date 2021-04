Ecco un dosso in via XXIV Maggio. L’intervento è stato eseguito a inizio settimana, martedì 6 aprile, in modo da poter mettere in sicurezza la strada.

A Ponte Lambro un dosso per rallentare la velocità

Un’opera realizzata dopo le segnalazioni dei residenti che lamentavano come le automobili sfrecciassero a forte velocità.

Dopo le conseguenti verifiche con gli agenti di Polizia locale, oltre al dissuasore, è stata predisposta anche l’istituzione del limite di percorrenza della via a 30 chilometri orari. “E’ stato installato un dosso all’altezza del civico 58, in una posizione di sicurezza, facilmente visibile e ben indicato”, spiega il sindaco, Ettore Pelucchi.

