A Rodero il sindaco scrive ai cittadini: “Attenzione ai furti”

Segnalati episodi nei comuni vicini, in particolare a Valmorea. L’invito è a rafforzare prevenzione e collaborazione tra vicini.

Il sindaco di Rodero, Giacomo Morelli, ha inviato una comunicazione alla cittadinanza con alcuni consigli pratici per prevenire furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni.

L’allerta furti dopo i casi nei paesi vicini

Negli ultimi giorni sono stati segnalati furti o tentativi di furto nei Comuni limitrofi, in particolare a Valmorea. Per questo motivo, l’Amministrazione comunale ha deciso di richiamare l’attenzione dei residenti sull’importanza della prevenzione.

I consigli del sindaco

Nella lettera inviata ai cittadini tramite il sito web del Comune, il sindaco Morelli invita a mantenere “alto il livello di attenzione” e raccomanda di attivare sempre i dispositivi di sicurezza, sia quelli attivi come gli antifurti che quelli passivi come grate e spranghe alle porte. Viene inoltre suggerito di verificare, quando possibile, cosa stia accadendo nel caso in cui suoni l’allarme di un vicino e di segnalare sempre alle Forze dell’ordine eventuali furti o tentativi.

Fondamentale la collaborazione tra cittadini

Il messaggio dell’Amministrazione punta molto anche sul controllo di vicinato e sulla collaborazione tra residenti, elementi ritenuti decisivi per prevenire episodi criminosi e permettere interventi tempestivi. L’invito conclusivo del primo cittadino è chiaro: mantenere alta l’attenzione e segnalare con puntualità ogni situazione sospetta per contribuire alla sicurezza della comunità.