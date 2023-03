A Rovellasca un supporto psicologico per giovani e adulti

Un supporto psicologico per affrontare meglio la scuola o il lavoro.

A Rovellasca supporto psicologico

Il progetto, sostenuto economicamente dalla Regione Lombardia, è promosso dall’Asci in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Il servizio è rivolto ragazzi e agli adulti, dai 15 ai 35 anni, ai quali viene fornito un supporto psicologico gratuito per affrontare ogni situazione, sia familiare che personale, ma anche scolastica o lavorativa. Gli incontri si svolgono nelle sale del palazzo municipale, in piazza Risorgimento.

Ecco come fare

Chi avesse bisogno di usufruire del servizio o avesse necessità di sapere maggiori dettagli può inviare una mail a psicologiascolastica@aziendasocialecomuniinsieme.it. Gli esperti sapranno dare una risposta a tutti i quesiti che saranno sottoposti.