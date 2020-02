A Sanremo batte un pezzo di cuore olgiatese per Francesca Sofia Novello

Sul palco del Festival di Sanremo, in mondovisione, batte anche un pezzetto di cuore olgiatese. Ieri sera, 7 febbraio 2020, e questa sera, 8 febbraio 2020, ospite del palco dell’Ariston anche Francesca Sofia Novello, fidanzata del campione di Moto GP Valentino Rossi.

Francesca Sofia Novello a Sanremo: parla la zia di Olgiate

Entrambi si sono adoperati nei mesi scorsi per un gesto solidale a favore di “Casa di Gabri” e sono profondamente legati al territorio olgiatese. A Olgiate infatti vive Patrizia Del Giudice, zia della giovane scelta per affiancare Amadeus nella conduzione del Festival canoro che ha spiega al Giornale di Olgiate: “Sono orgogliosa di mia nipote. E’ proprio la ragazza della porta accanto, non è abituata alla Tv: lei è fatta così”.

