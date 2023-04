A scuola di diversità insieme ai ragazzi della cooperativa "Il Mosaico".

A scuola di diversità insieme ai ragazzi disabili della cooperativa "Il Mosaico".

Bambini a "Scuola di Diversità"

Questa mattina, martedì 18 aprile, alle 10, in piazza Risorgimento, a Bulgarograsso, si è tenuto un momento di condivisione aperto a tutta la cittadinanza. Il momento conclusivo di un’iniziativa che ha coinvolto le classi quarte della primaria in un laboratorio di lettura. Il tema della diversità come valore è stato affrontato attraverso le pagine del libro "La lezione degli alberi" di Roberto Parmeggiani per rispondere ai naturali quesiti sulle differenze che ci contraddistinguono. Lo stesso libro è stato letto in piazza davanti al pubblico presente. Dopo alcuni interventi da parte di tre alunni, i bambini, insieme ai ragazzi della cooperativa, hanno appeso i loro disegni al grande ulivo, riconsegnando alla natura quanto appreso. Un messaggio di inclusione, promessa di evoluzione e di tensione positiva. Al termine, il saluto della dirigente scolastica Luisa Lodi e della presidente della cooperativa Elisabetta Micari.