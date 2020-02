Il muro della gentilezza sbarca anche a Senna.

A Senna Comasco arriva il muro della gentilezza

L’Amministrazione comunale di Senna Comasco è da sempre molto attenta ai bisogni dei cittadini, specialmente di quelli in maggiore difficoltà. Fedele a questa vocazione, l’ultimo progetto in procinto di partire, seguito dal vicesindaco Adriano Varotto, trae ispirazione dal “Muro della gentilezza”: un’iniziativa milanese che offre ai cittadini la possibilità di appendere su un apposito muro i vestiti che non utilizzano più, così che le persone che ne hanno bisogno possano passare a ritirarli e poi usarli. Analogamente, a Senna Comasco partirà a breve un progetto molto simile, con la differenza che lo scambio si svolgerà al centro sociale con l’aiuto di volontari, collaboratori e di chiunque apprezzi l’iniziativa e sia desideroso di dare una mano a realizzarla. L’idea è per l’appunto quella di organizzare delle apposite giornate, durante le quali chiunque potrà portare gli indumenti smessi per cederli a coloro che ne hanno più bisogno e li possono utilizzare.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 1 febbraio 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui