Tre nuove videocamere di sorveglianza sono state installate in via Gaggio a Senna Comasco, a dimostrazione di quanto l’Amministrazione comunale abbia a cuore la sicurezza dei propri cittadini.

A Senna Comasco nuove videocamere per sicurezza e schiamazzi

Già operative da giovedì 9 luglio, le videocamere sono state installate nella zona delle poste, aggiungendosi così alle altre diciassette presenti in tutto il territorio sennese. Il motivo che ha spinto la Giunta comunale a prendere tale decisione è da imputare alle numerose segnalazioni pervenute da parte dei residenti della zona. Sono molte, infatti, le persone che hanno lamentato un eccessivo disturbo della quiete pubblica, specialmente nelle ore notturne: ore, cioè, in cui le persone gradirebbero riposare in pace senza essere svegliate da fastidiosi schiamazzi.

