A Tavernerio c'è il consiglio di insediamento di Mirko Paulon. La seduta è in programma per mercoledì 20 ottobre alle 21 in auditorium.

La seduta consiliare di mercoledì vedrà il primo cittadino Mirko Paulon pronunciare il suo giuramento e insediarsi ufficialmente per il secondo mandato da sindaco dopo la vittoria alle urne contro l'avversario Fabio Rossini. La seduta consiliare vedrà inoltre l'insediamento del nuovo consiglio comunale e della Giunta Paulon: come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco, il suo vice sarà Emanuela Aiani. A lei sono state assegnate le deleghe a Istruzione e Edilizia scolastica. Gli altri assessori che comporranno la Giunta oltre al sindaco e alla vice Aiani saranno Alessandro Bianchi; Sara Gaffuri; Elisa Frigerio.

L’accesso alla sala consiliare sarà possibile solo con green pass valido.