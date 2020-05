Lo stanziamento al Comune di Tavernerio di 30.700 euro del Dpcm del 31 marzo per il soccorso alimentare alle famiglie in difficoltà ha permesso la distribuzione di oltre 2.700 buoni spesa del valore di 10 euro l’uno.

A Tavernerio distribuiti oltre 2.700 buoni spesa alle famiglie

A rendere noti i dati, la vicesindaco e assessore al Sociale Federica Trombetta: “Le richieste sono state esaudite quasi nelle totalità di quelle pervenute grazie al lavoro di filtro e selezione dell’ufficio Servizi sociali. Le persone che hanno potuto giovare di tale sostegno sono nella totalità soggetti o nuclei famigliari che a causa della pandemia dalla metà del mese di marzo hanno subito una grave diminuzione delle entrate o addirittura sono rimaste senza reddito alcuno. Valutando le prime situazioni si è deciso di attribuire 120 euro a ogni richiedente, più 50 euro per ogni componente della famiglia o 80 euro in caso di bambini minori di 3 anni”.

Oltre a questo contributo che, come stabilito è una tantum, numerosi sono stati i pacchi alimentari distribuiti dai volontari del “Mantello di S. Martino” alle famiglie particolarmente disagiate. “Un ringraziamento particolare a Monica e Dario che si sono resi disponibili ad aiutare nella distribuzione dei buoni – aggiunge la vicesindaco – dimostrandosi validissimi collaboratori oltre che persone estremamente generose e disponibili con tutta la cittadinanza”.

Il Comune di Tavernerio ha inoltre attivato un numero interno del centralino dedicato all’emergenza: il 211, attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 per rispondere a tutte le richieste dei cittadini in materia di aiuti, sostegno e informazioni.