A Tavernerio, lavori al cimitero grazie ai volontari

A Tavernerio, lavori di manutenzione ai cimiteri grazie ai volontari

Lo ha reso noto il primo cittadino Mirko Paulon: nonostante la chiusura forzata dei cimiteri dal 13 marzo a causa dell’emergenza sanitaria, ieri, domenica 29 marzo, un gruppo di volontari si è impegnato per assicurare la cura e la manutenzione dei campisanti. L’intera mattinata è stata dedicata alla pulizia dei cimiteri di Tavernerio/Solzago e Ponzate. “Dal 13 marzo abbiamo chiuso i cimiteri di Tavernerio-Solzago e Ponzate. E’ stata una decisione sofferta.

Sappiamo che ci sono persone che nella visita ai propri cari trovano conforto e vietare queste abitudini non è stata una scelta facile. Oggi con il gruppo dei volontari abbiamo pensato di dedicare la mattinata a questi luoghi. Sono state tolte le erbacce dalle tombe e i fiori recisi ormai secchi, bagnate alcune piante, sistemati i vasi spostati dal vento. Speriamo che questo piccolo gesto possa rincuorare e dare un po’ di tranquillità a chi in questi giorni non ha potuto far visita ai propri defunti” sono le parole del sindaco Paulon.

Nei giorni scorsi, l’impegno dei volontari coordinati dall’Amministrazione comunale ha permesso inoltre la pulizia e la sanificazione dei punti principali del paese.