A Tavernerio, sanificati gli spazi pubblici in paese.

A Tavernerio strade sanificate grazie ai volontari

Sanificati gli spazi pubblici del paese: il lavoro è stato possibile grazie all’impegno del Comune con il sindaco Mirko Paulon e dei volontari di Protezione civile. Tra i punti sanificati in tutto il Comune ci sono la piazza, il poliambulatorio, gli ingressi degli esercizi commerciali ( Coop, farmacia, edicola, tabaccaio, banche, panetteria…), alcune pensiline dell’autobus., l’ingresso della chiesa dell’Eucarestia e gli ingressi delle Poste, dei supermercati Carrefour ed Eurospin.

Il sindaco Paulon ha voluto ringraziare personalmente i volontari per il loro prezioso lavoro: “La presenza sul territorio di volontari preparati alle emergenze e dotati degli equipaggiamenti necessari ci consente di intervenire in modo tempestivo senza avvalerci di aziende esterne. Vorrei inoltre ringraziare il gruppo di volontari che da settimane sta portando spesa e medicinali a casa degli anziani, delle persone fragili e delle famiglie sottoposte a quarantena o in autoisolamento”.