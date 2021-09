A Tavernerio una messa in suffragio della maestra Piera Mauceri. E' stata fissata per il prossimo mercoledì 8 settembre 2021 alle 20.30.

La celebrazione si terrà alla chiesa dell'Eucarestia di Tavernerio: sarà un'occasione per il personale scolastico con il dirigente di ricordare l'amata docente scomparsa lo scorso luglio a causa di una malattia. Durante la celebrazione saranno raccolte offerte che, a nome della docente scomparsa, saranno devolute dall'istituto comprensivo "Don Milani" - la scuola dove ha insegnato per tanti anni - in favore della parrocchia.

La docente, originaria della Sicilia, abitava ad Albese e aveva iniziato la sua carriera lavorativa da insegnante in alcune scuole nella zona dell’alto lago, per poi insegnare a Erba per due anni e successivamente, dal 2007, alla scuola dell’infanzia Bagliacca, afferente al Comprensivo «Don Milani» del paese.

La messa in programma per mercoledì prossimo sarà occasione per ricordarla.