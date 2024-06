A Villa Guardia quorum superato: Veronelli adesso attende lo spoglio

La chiamata alle urne ha portato i frutti desiderati. Le dichiarazioni del candidato sindaco di Villa Guardia Paolo Veronelli.

Veronelli: “Grazie a chi ha dimostrato affezione al paese"

Dita incrociate in attesa dello spoglio, ma tanta consapevolezza: intorno alle 19 di oggi, domenica 9 giugno, 3.344 concittadini hanno esercitato il proprio diritto al voto permettendo il superamento del quorum raggiungendo quota 50% circa. E’ soddisfatto il candidato sindaco Veronelli per l’unica lista in gara “Villa Guardia Insieme” e queste sono le sue prime parole: "Sono contento del risultato e soddisfatto della percentuale di votanti che dimostrano un forte affezione al futuro del nostro paese. Sono grato a tutti quelli che ci hanno sostenuto e in modo particolare alla mia squadra, ai candidati e a quelli che ci hanno aiutato stando nell’ombra”.

Urne ancora aperte

I seggi rimarranno aperti fino alle 23 di questa sera, dalle 14 di domani, lunedì 10 giugno, lo spoglio.