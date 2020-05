A Villa Santa Maria continuano i test sierologici: tre nuovi positivi nella struttura di Tavernerio. Lo ha reso noto il Direttore sanitario Vittorio Terruzzi in una comunicazione al sindaco Mirko Paulon.

“Inviamo la presente mail per confermare che presso il Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Villa Santa Maria di Tavernerio stiamo procedendo, compatibilmente con la disponibilità di tamponi, all’esecuzione del test a tutti i nostri ospiti, anche se del tutto asintomatici – recita la comunicazione del Direttore sanitario Terruzzi – Vi comunichiamo innanzitutto che, rispetto alla precedente comunicazione non abbiamo avuto nuovi casi con sintomi sospetti. Nell’ultima tornata eseguita il 18-5, abbiamo avuto tre nuovi casi con tampone positivo e 6 casi con tampone negativo. Gli altri sono quelli che erano già positivi. Vi confermo che tutti i nostri ospiti in precedenza segnalati sono tuttora senza sintomi. Gli ospiti con tampone positivo sono isolati e monitorati da personale sanitario a loro riservato ed attrezzato con idonei DPI. Stiamo provvedendo a comunicare l’esito ai genitori e/o servizi sociali di riferimento”.