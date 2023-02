Una novità importante nella Giornata delle malattie rare che ricorre proprio oggi, 28 marzo 2023. La ha presentata Villa Santa Maria: l’Ambulatorio di Neurofisiologia Clinica e Neuromodulazione attivo all’interno del Polo Territoriale di Neuropsichiatria Infantile con sede a Tavernerio ha, infatti, completato un importante upgrade del proprio sistema EEG, grazie al quale sarà possibile approfondire le diagnosi attraverso esami che prendono in considerazione parametri che solo poche altre realtà sono in grado di indagare.

A Villa Santa Maria nuovo sofisticato sistema per indagare epilessia e malattie rare

La novità consentirà di perfezionare le diagnosi di epilessia e malattie rare grazie all’analisi dei potenziali evocati cognitivi e somatosensoriali, due esami approfonditi che richiedono apparecchiature molto sofisticate e personale appositamente formato, e che consentono di valutare l’attività cerebrale con estrema precisione.

Non solo. La possibilità di effettuare questi nuovi esami, che affiancano quelli dei potenziali evocativi visivi e uditivi che da tempo fanno parte delle prestazioni assicurate dal Centro, consentirà anche di misurare l’efficacia delle terapie proposte ai pazienti attraverso una serie di indicatori biologici. La descrizione dei vari aspetti neurofisiopatolgoci consentirà, inoltre, di ottenere un quadro completo da approfondire eventualmente con il genetista.

Le parole del dottor Daniele Grioni

Il tutto con una serie di esami non invasivi, che consentono di minimizzare disagio o stress causato ai pazienti pur garantendo una serie di benefici in termini di accuratezza delle diagnosi e delle cure. “Il nuovo sistema, che entrerà a regime nei prossimi mesi, permetterà di far fare un ulteriore salto di qualità alla nostra attività, consentendoci di andare più a fondo nell’analisi dei nostri pazienti, sia che siano degenti, sia in regime semiresidenziale, sia ambulatoriale”, spiega il dottor Daniele Grioni, responsabile dell’Ambulatorio di Neurofisiologia Clinica e Neuromodulazione.