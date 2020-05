Abbandona sette sacchetti nel Roggia di Capiago Intimiano. Individuato, verrà multato dalla Polizia locale.

Abbandona sette sacchetti a Capiago Intimiano: identificato

A raccontare l’accaduto è il primo cittadino di Capiago, Emanuele Cappelletti. “Grazie ad un minuzioso (e poco piacevole) lavoro di verifica di ogni sacchetto, effettuato in mia presenza e di altri ufficiali di P.S/P.G., ho il piacere di confermare che l’incivile che ieri ha abbandonato nella Roggia di Via Montecastello ben 7 sacchi (tutti riconducibili al medesimo proprietario) è stato identificato”, ha spiegato in un post su Facebook”. La palla ora è passata al Comandante della Polizia Locale per l’emissione delle sanzioni di legge.

Sacchetti recuperati da consigliere e vicesindaco

“Ringrazio chi ce lo ha segnalato, nonché il mio Consigliere Luca Baj Rossi che unitamente al vicesindaco Adriano Mason, è materialmente sceso dentro alla roggia per recuperarli uno ad uno”, ha continuato il primo cittadino. E no, “A Capiago Intimiano non si passa”, malintenzionati avvisati.