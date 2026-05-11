Abbatte dieci cartelli e danneggia una pensilina, uomo fermato da Carabinieri e Polizia locale

E' accaduto nella serata di ieri, domenica 10 maggio.

Fuori di sé, abbatte una decina di cartelli stradali e danneggia una pensilina a Lurate Caccivio.

Intervenuti Carabinieri e Polizia locale

E’ stata una serata movimentata quella di ieri, domenica 10 maggio, nella zona di Caccivio. Le Forze dell’ordine sono dovute intervenire per fermare un uomo di 50 ani che, in stato visibilmente alterato ha compiuto una serie di atti vandalici in città. Le prime segnalazioni intorno alle 8 con cartelli abbattuti in via XX Settembre e lungo la Varesina.

Vandalizzata anche la fermata del bus

Vandalizzata anche la fermata del bus in via Oltrona. Non solo, l’uomo se l’è presa anche con alcuni cestini. Fermato dai Carabinieri e dalla Polizia locale intorno alle 20, per lui è stato disposto il trattamento sanitario obbligato su provvedimento del sindaco Serena Arrighi.