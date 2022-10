Abbattono il cartello di Brenna e lo portano a Cantù.

Un incredibile gesto di maleducazione si è verificato oggi ad Asnago di Cantù. In realtà l'atto di vandalismo non è iniziato nella frazione, ma a Brenna. Qui i vandali hanno sradicato il cartello stradale indicante la località di Brenna. Dopodiché lo hanno con ogni probabilità caricato su un mezzo e lo hanno trasportato sino in via dei Partigiani ad Asnago. Qui lo hanno abbandonato proprio sotto il cartello indicante l'inizio del Comune di Carimate.