Abbondante perdita d'acqua fuori dalla scuola primaria di via San Gerardo a Olgiate Comasco.

In via San Gerardo dalle prime ore della mattina perdita d'acqua

La prima segnalazione è arrivata al sindaco alle 5 del mattino. Chi transita in via San Gerardo, in particolare i pedoni, non possono fare a meno di notare la fuoriuscita di acqua che si riversa sul marciapiede in porfido, sul lato del plesso scolastico. Al momento la perdita continua a mostrarsi cospicua.

Problema all'esterno della scuola

L'acqua zampilla tra un muretto e la pavimentazione proprio all'esterno della scuola, formando una grande pozza e scendendo poi lungo il marciapiede. Il Comune ha preso in carico le segnalazioni per chiedere l'intervento di Como Acqua.

Si attende l'intervento di riparazione

"La prima segnalazione l'ho ricevuta alle 5 circa di stamattina, martedì 11 giugno - spiega il sindaco Simone Moretti - Sono in contatto col nostro Ufficio Tecnico per capire quando potrà intervenire Como Acqua per risolvere il problema".

Primo intervento con chiusura dell'acqua in attesa della riparazione sulla tubazione

In via San Gerardo è intervenuto un idraulico - ancora sul posto per un controllo pochi minuti prima delle 15- per provvedere alla chiusura dell'acqua, in attesa che poi si possa procedere all'individuazione del guasto e alla riparazione.