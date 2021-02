Abiti di grandi marche contraffatti: la Finanza trova magazzino a Busto e stamperia nel Comasco

Abiti di grandi marche contraffatti. La Guardia di Finanza ha scoperto un magazzino a Busto Arsizio (Varese) pieno di merce che arrivava da una stamperia comasca.

Falsificavano abiti e prodotti dell’alta moda, due denunciati a Busto

La Guardia di Finanza di Busto Arsizio ha individuato un negozio con licenza di vendita al dettaglio e all’ingrosso in possesso di pezze di tessuto ed etichette con marchi delle più note griffe della moda contraffatti. Il materiale, pronto per il confezionamento, non era accompagnato dai previsti documenti che ne legittimavano la regolare provenienza e il legittimo possesso.

Dal magazzino al produttore

I finanzieri bustocchi hanno perquisito i locali aziendali per sequestrate tutta la merce e ricostruire la filiera produttiva. Grazie all’incrocio di fatture e documenti contabili rinvenuti e alle banche dati in uso ai militari del Corpo, è stata poi individuata la stamperia del comasco da dove proveniva la merce.