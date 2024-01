Accecato dal sole si ribalta con l'auto nel parcheggio del supermercato

Si ribalta con l'auto nel parcheggio del supermercato: illeso un anziano residente a Olgiate Comasco.

Ribaltamento a Faloppio

L'incidente è avvenuto a Faloppio questa mattina, mercoledì 3 gennaio, nel parcheggio del supermercato in località Boscone. L'uomo alla guida della vettura, una piccola utilitaria, accecato dal sole, è salito con la ruota anteriore sinistra sopra il paracarro in cemento a protezione di uno dei lampioni. La vettura si è quindi ribaltata su un fianco. L'uomo, 79 anni, non ha riportato ferite ma sul posto sono intervenuti comunque i soccorsi con un'automedica e un'ambulanza della Croce rossa di Como. Presenti i Vigili del fuoco di Como e gli agenti della Polizia locale di Terre di Frontiera.