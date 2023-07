Accoglienza a padre Ihor Boyko, amico e guida di Frontiere di Pace

Accoglienza a Villa Guardia a padre Ihor Boyko, rettore del seminario greco cattolico di L'viv (Leopoli), amico e costante guida di Frontiere di Pace durante le missioni umanitarie in Ucraina.

Accoglienza a un amico speciale delle missioni umanitarie e di pace in Ucraina

Domani, venerdì 7 luglio, l'arrivo a Villa Guardia di un amico davvero speciale della comunità parrocchiale di Maccio e, più in generale, del territorio comasco, dove una moltitudine di persone (parrocchie, Caritas diocesana, istituzioni, scuole, associazioni, biblioteche, aziende, farmacie) si è attivata a sostegno della popolazione ucraina oppressa dalla guerra. Padre Ihor Boyko verrà accolto nel pomeriggio. Durante la giornata avrà modo di incontrare il cardinale Oscar Cantoni e, poi, il parroco di Rebbio, don Giusto Della Valle. In serata verrà accolto in oratorio a Maccio dal parroco, don Gianluigi Zuffellato, e dai volontari di Frontiere di Pace, gruppo coordinato da Giambattista Mosa e con base operativa proprio nella parrocchia maccese. Da più di un anno - subito dopo l'invasione russa in Ucraina - Frontiere di Pace organizza missioni umanitarie a L'viv, Kharkiv, Kherson, Izjum e vari villaggi dove la consegna di cibo, medicinali, prodotti per l'igiene personale, giochi e anche abbigliamento continua a essere di fondamentale importanza per la popolazione ucraina.

Venerdì 7 luglio, alle 21, incontro pubblico in oratorio

La parrocchia di Maccio e Frontiere di Pace invitano a partecipare all'incontro pubblico in programma venerdì 7 luglio, alle 21, nel salone dell'oratorio di Maccio, in via Dante 7. Sarà l'occasione per ascoltare la testimonianza di padre Ihor Boyko sulla terribile guerra e il grido di libertà del popolo ucraino. La serata, come sottolineano gli organizzatori, vuole anche essere un momento di collettivo ringraziamento di tutti coloro che hanno sostenuto e continuano a sostenere le missioni umanitarie e di pace in Ucraina. In Italia per qualche giorno, il rettore del seminario greco cattolico si tratterrà a Villa Guardia sino a domenica.

Domenica mattina messa a Maccio

Padre Ihor Boyko concelebrerà la messa di domenica 8 luglio, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Maccio, santuario della Santissima Trinità Misericordia. Un'ulteriore momento di condivisione con la comunità parrocchiale che ha saputo costruire un ponte di solidale vicinanza con l'Ucraina e il seminario greco cattolico di L'viv in particolare. Un ponte che ha permesso di raccogliere e consegnare in Ucraina non meno di 60 tonnellate di generi di prima necessità (chiesetta trasformata in magazzino) e documentare nomi, volti e storie di chi ogni giorno resiste all'oppressione della guerra e invoca libertà, giustizia e pace.