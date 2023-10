Accoglienza dell'urna con le spoglie di San Gerardo

L'attesa è quasi finita: sabato 14 ottobre, a Olgiate Comasco, l'arrivo dell'urna con le spoglie di San Gerardo.

Evento storico per la parrocchia olgiatese e per il territorio

La devozione degli olgiatesi al santo monzese ha origine nel 1207. Da allora, per la grazia ottenuta della guarigione da una terribile malattia che seminava vittime, i fedeli di Olgiate Comasco ogni anno rinnovano il pellegrinaggio a Monza: il 25 aprile e, in misura minore, anche il 6 giugno (quando nel calendario ricorre proprio San Gerardo). E la parrocchia olgiatese da un anno si prepara ad accogliere l'urna con le spoglie del santo.

Il programma dell'accoglienza

Il primo appuntamento è per il pomeriggio di sabato 14 ottobre: già dalle 12 la chiesa parrocchiale sarà chiusa per ragioni di sicurezza e l’accesso sarà vietato fino all’arrivo della processione che accompagnerà l’urna. Il ritrovo in attesa del corteo è alle 14.30 sulla piazza di fronte alla stessa chiesa parrocchiale. L’urna partirà alle 13 da Monza: saranno presenti il parroco, don Flavio Crosta, il sindaco Simone Moretti e la Polizia locale. Approderà alle 14.10 all’esterno della chiesa olgiatese dedicata a San Gerardo, scortata dalla Polizia locale e dalla Protezione civile. Per l’occasione, fino alle 19 il parcheggio dell’ex farmacia resterà inaccessibile alle auto. Una volta approdata a Olgiate, l’urna con le spoglie del santo verrà caricata su un carro allestito dai volontari della parrocchia. Alle 15 il via alla processione che, tra due ali di festanti bimbi del catechismo, porterà le spoglie di San Gerardo in chiesa parrocchiale. Alle 16 avrà inizio la celebrazione della messa solenne presieduta da monsignor Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere dell’Accademia pontificia. Dopo il saluto di benvenuto del parroco e prima della celebrazione eucaristica, monsignor Viganò darà lettura del messaggio che papa Francesco ha scritto per l’occasione al prevosto di Olgiate, don Flavio Crosta.

Momenti di preghiera e veglia per tutta la notte

Il programma prevede anche il raduno diocesano delle Confraternite con processione e solenni vespri, domenica 15 ottobre vari momenti di preghiera dedicati alle categorie fragili - per cui Gerardo ha speso la sua vita - come la preghiera della Terza età con i sacerdoti malati e anziani dell’Istituto Santa Croce di Como (nel pomeriggio di lunedì) e la preghiera con la Casa anziani di via Michelangelo, l’Unitalsi e l’associazione L’Alveare, Fondazione Paolo Fagetti e Arca 88 (nel pomeriggio di mercoledì). Sempre sulle orme di San Gerardo, l’adorazione eucaristica: in particolare martedì 17 ottobre, guidata dal seminario diocesano di Como. Inoltre, venerdì 20 ottobre, alle 20.45, monsignor Ennio Apeciti terrà la conferenza "Farsi prossimo: un santo in uscita". E ancora: sabato 21 ottobre la veglia missionaria del vicariato e, a seguire, la veglia di preghiera per tutta la notte, guidata dai giovani della parrocchia. Durante la settimana, al termine delle messe, possibilità di devozione personale. Sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria secondo le consuete condizioni: da sabato 14 ottobre 2023 a domenica 28 gennaio 2024). E domenica 22 ottobre, alle 16, chiusura in forma solenne, presieduta dal cardinal Oscar Cantoni, al termine della quale l’urna col corpo di San Gerardo lascerà Olgiate Comasco.