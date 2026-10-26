Accoltella il padre in una lite: arrestato per tentato omicidio

Il 29enne è stato rintracciato poco dopo dai militari, ancora sporco di sangue e in evidente stato di alterazione psicofisica. Sequestrati due coltelli.

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I Carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hanno arrestato un uomo di 29 anni, di origine rumena, responsabile dei reati di tentato

omicidio del padre, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto di armi.

L’intervento

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una violenta lite familiare avvenuta poco prima presso l’abitazione dell’uomo. Nel corso della discussione, il 29enne avrebbe aggredito il padre, colpendolo al volto e ferendolo al collo con un coltello da cucina. L’aggressione sarebbe poi

proseguita con un ulteriore tentativo di colpirlo all’addome, fortunatamente senza riuscirci, prima che l’aggressore si allontanasse dall’abitazione.

Immediata la risposta dei Carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, che, avviate le ricerche, sono riusciti a rintracciare il giovane lungo una via del centro cittadino. Al momento del fermo, l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica e presentava ancora tracce di sangue sugli abiti. Alla vista dei militari, il 29enne ha consegnato spontaneamente due coltelli, successivamente

sottoposti a sequestro.

L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nella Casa Circondariale “Bassone” di Como, dove si trova attualmente detenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria.