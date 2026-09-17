Accoltellamento a Bulgarograsso, uomo ricoverato in gravi condizioni

Accoltellamento a Bulgarograsso, uomo trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Accoltellamento in paese

Il fatto è avvenuto questa mattina, giovedì 17 settembre, intorno alle 8, in via Verdi. Secondo quando è stato possibile costruire si tratterebbe di una lite tra due fratelli. Il ferito, un uomo kosovaro di 33 anni, è stato colpito con un arma da taglio al costato sinistro. In preda al panico e urlando si è poi diretto in piazza Falcono dove è stato soccorso.

Intervenute le Forze dell’ordine

Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto tre pattuglie della Polizia locale della Bassa Piana Comasca, tre auto dei Carabinieri, da Lomazzo, Appiano Gentile e il Nucleo Radiomobile di Cantù. Oltre un’automedica e l’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco. Vista la gravità della situazione si è alzato in volo anche l’eliambulanza: ha trasportato l’uomo all’ospedale di Circolo di Varese. Le condizioni sono gravi ma stabili.