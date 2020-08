Accoltellamento a Olgiate Comasco, ferito un uomo

Accoltellamento a Olgiate Comasco: un uomo trasportato in ospedale.

L’accoltellamento a pochi passi dal centro

Paura intorno alle 18.45 per un accoltellamento avvenuto a pochi passi dal centro della città. Secondo quanto è stato possibile ricostruire da alcune testimonianze raccolte sul posto, un gruppo di giovani, sembrerebbe stranieri e ubriachi, avrebbe iniziato a litigare all’esterno di un bar in via Vittorio Emanuele. Poco dopo si sarebbero incamminati lungo la statale Briantea fino a raggiungere una corte di fronte al parco Boselli, all’intersezione con via Carducci. Lì la rissa è degenerata e uno dei giovani coinvolti è stato colpito al braccio da un’arma da taglio. Sul posto due pattuglie dei Carabinieri di Olgiate Comasco e Faloppio. I militari hanno immediatamente fermato le persone coinvolte e le stanno interrogando proprio in questo momento per accertare la dinamica. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale. Molta paura tra i residenti che hanno assistito a quanto successo.