L'episodio

Accoltellato, finisce in ospedale in codice giallo

Sono in corso le indagini

Accoltellato, finisce in ospedale in codice giallo
Pubblicato:

Viene accoltellato e finisce in ospedale in codice giallo: è accaduto a Cantù la sera di sabato 23 agosto 2025.

L'episodio

La sera di venerdì 23 agosto una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Fino Mornasco è intervenuta a Cantù in via Carcano intorno alle 21.45 circa per la segnalazione di una persona accoltellata.

Sul posto i Carabinieri hanno trovato la vittima, un giovane di origini marocchine, noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Como dove i medici hanno riscontrato una ferita da arma da taglio di circa 15 cm.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini al fine di risalire ai responsabili dell’aggressione ed ai motivi che hanno portato al gesto violento.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151