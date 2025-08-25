Accoltellato, finisce in ospedale in codice giallo

L'episodio

Sono in corso le indagini

Viene accoltellato e finisce in ospedale in codice giallo: è accaduto a Cantù la sera di sabato 23 agosto 2025.

La sera di venerdì 23 agosto una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Fino Mornasco è intervenuta a Cantù in via Carcano intorno alle 21.45 circa per la segnalazione di una persona accoltellata.

Sul posto i Carabinieri hanno trovato la vittima, un giovane di origini marocchine, noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Como dove i medici hanno riscontrato una ferita da arma da taglio di circa 15 cm.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini al fine di risalire ai responsabili dell’aggressione ed ai motivi che hanno portato al gesto violento.