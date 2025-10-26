Accoltellato il centro a Cantù: proseguono le indagini

Proseguono le indagini sul grave episodio di violenza, che si è verificato nella serata di venerdì 24 ottobre a Cantù.

L’accoltellamento

Un giovane di 19 anni è stato infatti ferito dopo le 21 nei pressi dell’Irish Pub, in via Colombo. Ha riportato ferite, che hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e dell’autoinfermieristica. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Le indagini

Sul posto sono arrivate rapidamente anche le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Cantù. I militari hanno iniziato fin da subito le indagini, per risalire agli autori del ferimento con l’arma bianca. Hanno avuto modo di sentire già diverse persone e stanno visionando gli impianti di videosorveglianza di cui è dotata quella zona della città. Resta inoltre la possibilità, per chi avesse informazioni sull’accaduto, di recarsi al Comando di via Manzoni per comunicarle ai militari.