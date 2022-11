L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 novembre 2022, poco prima delle 16, a Cantù.

Accoltellato un uomo a Cantù

Tutto è successo in via Ariberto, davanti ad un distributore di bevande. Coinvolti due uomini di 30 e 43 anni, di origine straniera. Dopo la lite c'è stato un accoltellamento, con un uomo che è rimasto ferito. Sul posto l'ambulanza e l'automedica, allertate in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'episodio rientrerebbe in un regolamento di conti. Le indagini sono affidate alla Polizia locale, intervenuta nel luogo dell'accaduto con in ausilio i Carabinieri di Cantù.