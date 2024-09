Accordo tra Villa Santa Maria e A.L. Cobas. aumento di 153 euro al mese per gli operatori sanitari

Valorizzare le professioni sanitarie educative e riabilitative, riconoscere anche a livello economico l’impegno e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente forniscono servizi essenziali per il territorio: questi i punti cardine dell'accordo sindacale sottoscritto da Villa Santa Maria e A.L. Cobas di Como e Varese. Il Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di Tavernerio ha, infatti, firmato con le rappresentanze sindacali una nuova intesa che introduce a livello aziendale un elemento retributivo aggiuntivo mensile per il personale assunto a tempo indeterminato nelle professioni educative e riabilitative.

L’accordo prevede una aggiunta di 153 euro già dal 1 settembre, che verrà applicato anche agli operatori i quali, nel corso del tempo, otterranno il titolo di studio per rientrare in queste categorie.

“Grazie a questo accordo le lavoratrici e i lavoratori di Villa Santa Maria raggiungono un importante risultato sul piano delle condizioni lavorative, tra i livelli più elevati in un settore in cui - in questo momento storico - si assiste ad una elevata mobilità del personale sanitario”, ha commentato soddisfatto Eugenio Busellato, della segretaria A.L. Cobas di Como e Varese. “Auspichiamo che tale accordo possa rafforzare la fidelizzazione dei dipendenti per servizi essenziali riguardanti la comunità e il territorio e che ciò rappresenti, oltre che un modello generale per future intese tra parti datoriali e sindacali, un’opportunità aggiuntiva per le eccellenze rappresentate da Villa Santa Maria”.

La dottoressa Gaetana Mariani, presidente e direttore generale di Villa Santa Maria, ha poi aggiunto:

“Villa Santa Maria considera da sempre il personale il proprio asset più prezioso. Con questo accordo proseguiamo lungo la strada che ci ha permesso di conciliare alti livelli di cura e di assistenza con un ambiente lavorativo nel quale tutte le figure si sentono coinvolte e valorizzate, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista economico. Il nostro impegno non riguarda solo il lato retributivo, ma anche quello della formazione, con la VSM Academy che offre oltre 2 mila ore di formazione interna all’anno, e della crescita professionale, con la possibilità di lavorare in équipe, confrontarsi con specialisti di aree diverse e collaborare con i più importanti Centri a livello internazionale specializzati nelle patologie dell’infanzia e dell’adolescenza”.