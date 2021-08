Acqua pompata da piazza Italia e sversata su via Roncoroni: da un settimana situazione criticata da alcuni cittadini e dal consigliere di minoranza Igor Castelli.

Acqua pompata dall'allagamento di piazza Italia e sversata sulla strada

Più di un cittadino, ormai da giorni, ha notato il tubo blu che esce da un pozzetto e sversa acqua su via Angelo e Mary Roncoroni, nel tratto situato nei pressi dell'incrocio semaforico con la statale Briantea (via Roma). La continua fuoriuscita di acqua ha formato una pozzanghera sull'asfalto: situazione che ha portato alcuni residenti a segnalare alla nostra redazione il problema. La domanda di fondo: perché il Comune non interviene per stoppare lo sversamento di acqua? Stesso interrogativo che ha mosso il consigliere di minoranza Castelli: "Da diversi giorni, tramite una manichetta collegata a una pompa, vengono riversati migliaia di litri di acqua sulla carreggiata di via Roncoroni e via Roma, creando un serio pericolo per il transito di pedoni e veicoli, allagando buona parte della strada. Mi chiedo se tale follia sia stata autorizzata da qualcuno oppure sia una iniziativa privata".

"Perché il Comune non è intervenuto tempestivamente sanzionando?"

Proprio il consigliere all'opposizione aggiunge una riflessione, che collima con quella sottoposta all'attenzione della nostra redazione da parte di più di un cittadino. "Vorrei capire perché tali atteggiamenti non vengano tempestivamente sanzionati, fermando immediatamente lo sversamento sul fondo stradale". Nel primo pomeriggio di oggi tecnici all'opera: il tubo era ancora visibile sulla strada e l'acqua non usciva più, ma rimane la pozzanghera formatasi sulla carreggiata.