Acqua potabile, utilizzo limitato per tutta l’estate

Limitato l’utilizzo dell’acqua potabile fino al 30 settembre.

Acqua potabile, restrizioni

“Invito la popolazione a fare un uso responsabile dell’acqua: è un bene primario”, il sindaco Giuseppe Prestinari si rivolge direttamente ai suoi cittadini per evitare gli sprechi. Da martedì 23 giugno è entrata in vigore l’ordinanza, pubblicata dal Comune, che limita l’uso dell’acqua potabile: rimarrà in vigore fino al 30 settembre. Dalle 2 alle 24, non si può utilizzare l’acqua per lavare autoveicoli e superfici pavimentate scoperte, innaffiare giardini e orti e riempire piscine.