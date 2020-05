Disagi per alcuni abitanti di Cantù Asnago.

Acqua sporca dai rubinetti: segnalazioni da Cantù Asnago

Secondo delle segnalazioni arrivate in redazione, dalla serata di ieri, venerdì 8 maggio 2020, alcuni cittadini di Cantù Asnago hanno riscontrato delle problematiche sull’acqua dei rubinetti. Come si vede dalla foto l’acqua è di colore bianco, in altri casi si è presentata con un colore marrone. Un disagio che ha messo in allerta alcune famiglie, in un periodo dove l’utilizzo dell’acqua è ancora più fondamentale.