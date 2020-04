Ad Albavilla, il Comune acquista computer per gli studenti perché possano seguire la didattica a distanza.

L’iniziativa, avviata dall’Amministrazione comunale che fa capo al sindaco Giuliana Castelnuovo, permetterà agli alunni di seguire la didattica a distanza.

“Il Comune di Albavilla ha acquistato i computer rimanenti affinché tutti gli studenti siano messi in grado di poter seguire e frequentare la didattica a distanza – ha spiegato il sindaco Giuliana Castelnuovo – Le risorse stanziate dal Governo non sono state sufficienti a garantire la fornitura di personal computer a tutti i cittadini di Albavilla che ne hanno fatto richiesta e che sono risultati in possesso dei requisiti stabiliti dal Consiglio d’Istituto. È così su 39 richieste pervenute alla scuola, 31 sono riuscite a essere soddisfatte. Per le restanti 8 famiglie, comunicateci oggi, siamo riusciti ad acquistare i computer e a consegnarli tra questa sera e domani. Ci siamo rivolti a un fornitore locale, la B.C.S. di Erba che ci ha reso disponibili nell’immediato e a condizioni vantaggiose i notebook. Grazie a loro e agli uffici comunali che hanno svolto le pratiche amministrative a tempo zero e grazie ai volontari di Protezione civile che, instancabilmente, in servizio stanno consegnando a casa delle famiglie tutti i dispositivi informatici materialmente disponibili”.