Ad Albavilla il Comune regala mascherine a tutti i bambini. E’ la bella iniziativa annunciata dal sindaco Giuliana Castelnuovo.

E’ ormai entrata nel vivo la Fase 2 dell’emergenza Covid-19 e il Comune ha pensato anche ai più piccoli. Lo ha reso noto il sindaco Castelnuovo, che ha collaborato con un’azienda del paese per mettere in campo la bella iniziativa: “Abbiamo voluto pensare anche ai bambini, esemplari in questa emergenza e un’attenzione particolare dal Comune se la meritavano.Abbiamo scelto di regalare a tutti loro, dai 3 ai 13 anni, una mascherina filtrante, lavabile, riutilizzabile e della giusta dimensione, da usare per la loro protezione. E abbiamo scelto un’azienda di Albavilla, Italbaby, per la produzione e la realizzazione. La norma ci dice che la mascherina è obbligatoria sopra i sei anni di età. Tra i 2 e i 6 anni, l’uso resta a discrezione dei genitori, i pediatri hanno indicato i bambini sopra i 3 anni idonei all’uso di mascherine. Con l’inizio della fase 2, dopo oltre due mesi chiusi in casa, i bambini potranno finalmente uscire per andare a trovare i nonni o per fare una passeggiata. Dovranno incominciare a imparare a usare la mascherina al bisogno perché se la mascherina è un ausilio di prevenzione fondamentale per il contenimento del contagio, lo è per tutti, anche per i bambini.

Ho prestato cura anche ai dettagli, sopratutto per i più piccoli, scegliendo la fantasia dei tessuti delle mascherine, in modo da renderle più piacevoli da indossare”.

La distribuzione è stata avviata nei giorni scorsi, e il Comune ha suonato a 700 campanelli per consegnare le mascherine alle famiglie: “Ogni mascherina, confezionata singolarmente, e’ accompagnata da istruzioni sia per l’uso che per il lavaggio. Saranno sempre i volontari del Sociale a consegnarle, a cui va il mio immenso grazie perché senza il loro instancabile servizio il “pensiero” sarebbe stato di difficile realizzazione”.