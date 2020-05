Ad Albavilla riparte il mercato settimanale, nel rispetto delle norme di sicurezza

Ad Albavilla riparte il mercato settimanale: si è tenuto per la prima volta dall’inizio dell’emergenza lo scorso martedì 5 maggio, e domani sarà nuovamente allestito in centro storico. Lo ha reso noto il Comune nei giorni scorsi.

Ad Albavilla riparte il mercato settimanale

Un piccolo assaggio di ritorno alla normalità, in paese, con la ripresa del mercato settimanale: un’iniziativa che il Comune ha avviato nel rispetto di tutte le precauzioni e delle direttive governative. “Ci siamo riuniti come Comune, con la Polizia locale, la Protezione civile e i rappresentanti delle bancarelle per studiare la ripartenza del mercato settimanale nel rispetto di tutte le norme – spiega il vicesindaco Roberto Ballabio – Siamo riusciti a riaprire il mercato settimanale perché fortunatamente disponiamo di tutti gli spazi per poter rispettare le norme, e c’è stata una bella collaborazione tra le parti e con gli esercenti. Il mercato sarà a senso unico con una sola entrata e una sola uscita, e le bancarelle, sette in totale, che vendono solo alimentari, sono distanziate 4 metri l’una dall’altra. A ogni bancarella non potranno esserci più di due persone. All’entrata la Polizia locale misura la febbre a tutti, e in caso di febbre oltre 37,5° invita il soggetto a ritornare a casa e contattare i numeri di assistenza. E’ obbligatoria la mascherina. Martedì scorso, primo giorno di ripartenza, è andato tutto bene – continua Ballabio – c’è stata una bella collaborazione con gli esercenti e nessuna lamentela. Domani ci sarà nuovamente, e come l’altra volta, ci sarà l’assistenza della Polizia locale e dei volontari di Protezione civile per dare indicazioni ai cittadini”.