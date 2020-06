Davvero una bella iniziativa, quella proposta dalla storica “Gelateria da Beppe”. Fino al 31 ottobre, infatti, chi vorrà, potrà lasciare un gelato sospeso per regalarlo alle famiglie in difficoltà: chi ne avrà bisogno non dovrà far altro che chiederlo in negozio.

Ad Asso il gelato sospeso per chi è in difficoltà

L’idea prende spunto dall’antica tradizione napoletana del caffè sospeso ed è stata lanciata dall’associazione romana “Salvamamme”, che si occupa di mamme e famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico. “Abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa: per ora siamo stati gli unici in zona, ma sarebbe bello che partecipassero anche altri”, raccontano Samantha Stancich e Dino Vascotto, proprietari da quattro stagioni della gelateria di via Matteotti.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 20 giugno 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui