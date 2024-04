Addio a Bruno Belluzzi, volto noto di Casnate

Casnate con Bernate e i suoi cittadini hanno detto addio a Bruno Belluzzi. Storica figura del paese, un marito amorevole, un padre esemplare, un nonno scherzoso e sempre presente.

Belluzzi aveva 85 anni e se n’è andato martedì 16 aprile a causa di un tumore con cui conviveva da tre anni. Lascia così la moglie Carla Losi, con cui era sposato da 60 anni, i figli Roberto e Patrizia e i nipoti Lorenzo di 24 anni, Matteo di 22, Leonardo di 21 e l’ultimo arrivato, il piccolo Stefano di soli 3 anni.

Originario di Mantova, Belluzzi si era trasferito a Casnate con Bernate ormai 47 anni fa, nel ‘77. In tutti questi anni è diventato una figura storica del paese: con il suo carattere gioviale è riuscito ad allacciare sempre buoni rapporti con molti compaesani e non solo. Tant’è vero che sono stati tanti i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia nei giorni successivi al diramarsi della notizia e tanti anche i conoscenti e gli amici che hanno voluto dargli l’ultimo saluto ai funerali, celebratisi giovedì 18 aprile nella chiesa del paese. Presente anche l’Amministrazione comunale, di cui il figlio Roberto fa parte.

"Mio padre era un gran lavoratore - ha raccontato proprio Roberto - Per anni ha lavorato nel tessile, in particolare alla ditta Castagna di Albavilla che ha chiuso poco dopo che era andato in pensione. Nel lavoro lo guidava una passione che probabilmente ha trasmesso anche a me perché ad oggi anche io lavoro in questo settore".