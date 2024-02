Si è spento a 58 anni - ne avrebbe compiuti 59 il prossimo 26 settembre, Bruno Mainetti, ex speaker di Radio Cantù.

Addio a Bruno Mainetti, ex speaker di Radio Cantù

Originario di Cantù, "Brunetto" come lo conoscevano i canturini che per anni hanno ascoltato la sua voce alla radio cittadina, è mancato nei giorni scorsi. A ricordarlo, con un messaggio di grande affetto, è stato proprio il direttore di Radio Cantù, Felice Borghi.

"Ciao Bruno, bellissima persona dal cuore grande e immenso! Erano i giorni più intensi ed aspettati di tutto l'anno. Per noi, amanti della musica, la settimana di Sanremo era la più attesa! - ha ricordato Borghi - Guardando Loredana in Tv, pensavo proprio a te! E la tua famosa battuta “Bertè, Bermè e Bertutti! Ti ricordi come iniziò tutto? Settembre 1987, in radio girava “Adrenalina” di Giuni Russo e della tua adorata Rettore. Provino veloce in radio e via davanti al microfono! Quanti anni e che staff!"

E ancora: "La mitica fascia oraria 18.00 – 20.00. Io il Lunedi', Ciuzzo il Mercoledì, Rugando la polenta con Dario Lampa e Rino Manda il Venerdì ma sopratutto il Martedì e Giovedì con la tua mitica “ W L'ITALIA!”, la classifica italiana fatta dagli ascoltatori. Con le votazioni vere, telefonate in diretta e le favolose lettere! E chi si dimentica il tuo collega telefonista “ILMAROCCHINO” e tutte le tue fans, prima fra tutte la NANDA!".

"Sei stato una colonna per la radio, voce inconfondibile e sempre disponibile! Con la tua super golf bianca facevi Cucciago – Cantù via Cimarosa in 2 minuti netti! Fuori dal lavoro e subito in radio! Ciao Brunetto, Ciao sorcino! Grazie per tutto quello che hai dato ed insegnato!".