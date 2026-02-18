Addio a Davide Croci, una folla si è riunita per l’ultimo saluto

Una folla si è riunita a Bizzarone per l’ultimo saluto a Davide Croci, 28enne scomparso improvvisamente domenica 15 febbraio.

L’ultimo saluto a Davide

Nella mattina di mercoledì 18 febbraio, una folla ha invaso la chiesa parrocchiale di Bizzarone e il suo sagrato per dare l’ultimo saluto al giovane di Bizzarone, deceduto a seguito dell’incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 15 febbraio.

“Grazie, Davide”

A recitare l’omelia è stato don Silvio Bellinello: “E’ due giorni che penso a cosa dire oggi (mercoledì, Ndr), ma una prima cosa che questa realtà ci dice è che ci sono persone che vi vogliono bene – l’omelia di don Silvio, rivolgendosi alla famiglia di Davide – E questa cosa, la morte, non l’ha potuta cancellare. La comunità vive tanti sentimenti, mettiamoci in ascolto. Siamo nella casa del Signore. Davide, ti rivedremo. Davide, grazie”. Imparare ad affrontare la vita con gli strumenti giusti. “Siamo qui a dire che lacrime sono sane, esprimono un amore, un affetto per una persona. La vita ci ha mostrato una sofferenza inaspettata. Se ascolto la realtà di oggi dobbiamo buttare fuori queste lacrime, frutto di un amore. Forse, anche di rabbia. Ci si chiede il perché, ma io una risposta a questa domanda non ce l’ho. Diamo per scontato ciò che facciamo e la morte, in modo inaspettato, distrugge il programma. Dentro il mistero di vita e morte c’è una scommessa: se mi fido di Dio, condivide con me questo dolore. E se qualcuno condivide quel dolore, il peso è diverso”.

Al termine del funerale, dopo le parole degli amici, brindisi sul piazzale dell’oratorio adiacente la chiesa: Davide avrebbe voluto che fosse un momento di festa.