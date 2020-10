Addio a don Fabrizio Cuccurullo, scomparso nella giornata di giovedì. I funerali questo pomeriggio in città.

Addio a don Fabrizio Cuccurullo, era stato parroco a Lurago Marinone

Castiglione Olona questo pomeriggio ha dato l’ultimo saluto a don don Fabrizio Cuccurullo, parroco per tredici anni dal 1989 fino al 2002, nella parrocchia della Beata Vergine del Rosario, tornato di nuovo in città nel 2006 come sacerdote residente fino al 2011.

Don Fabrizio Cuccurullo, nato a Cinisello Balsamo il 18 Maggio 1928, era stato ordinato Sacerdote nel Duomo di Milano dal Beato Alfredo Ildefonso Schuster il 28 Giugno 1953. Dal 1954 al 1968 ha rivestito l’incarico di Vicario parrocchiale a Seveso nella parrocchia di San Pietro, quindi dal 1968 al 1989 è stato parroco a Lurago Marinone, poi è arrivato a Castiglione dove è stato accolto con grande affetto dalla comunità.

Dal 2002 al 2006 si trasferito a prestare servizio a Mozzate nella parrocchia di Sant’Alessandro, che poi ha lasciato per tornare a Castiglione dove è rimasto fino al 2011, prima di ritirarsi nella casa di riposo San Giacomo a Varese. Dall’anno scorso il sacerdote si trovava a Milano nella Santa Maria Bianca della Misericordia.