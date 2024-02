Addio a don Ivano Santilli: era stato coadiutore a Lurago d'Erba

La comunità di Lurago d'Erba piange don Ivano Santilli, scomparso a 71 anni. Il religioso è morto oggi, lunedì 19 febbraio 2024.

E' stato vicario parrocchiale per nove anni

Nato nel 1952 a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, don Ivano Santilli era stato ordinato sacerdote nel 1982. Era stato vicario parrocchiale a Lurago d'Erba per ben nove anni, dal 1982 al 1991. Successivamente era diventato sacerdote a Cardano al Campo (località Cuoricino), dove è rimasto per un decennio, fino al 2001.

Dal 2001 al 2004 ha poi preso servizio come cappellano ospedaliero a Milano presso il Centro S. Maria Nascente Fondazione “Don Carlo Gnocchi – Onlus" e successivamente, dal 2004 al 2010 è stato parroco a Biandronno presso la parrocchia di San Lorenzo e in località Cassinetta nella parrocchia dei Santi Erasmo e Teodoro. Dal 2010 era vicario della Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” di Laveno Mombello.

A ricordarlo, in queste ore, anche il Comune di Lurago d'Erba con alcune parole di affetto.