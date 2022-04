cordoglio

Fondò Radio Maria e Radio Mater

Addio a don Mario Galbiati, fondatore di Radio Maria e Radio Mater: aveva 92 anni. Il religioso è scomparso mercoledì 13 aprile 2022.

Addio a don Mario Galbiati, fondatore di Radio Maria e Radio Mater

Originario di Monza, don Mario Galbiati era stato ordinato sacerdote nel 1953 dal cardinale Schuster. Si è spento nella Comunità di Maria di Albavilla, sede di Radio Mater. Ed è proprio nei comuni di Erba e di Albavilla che don Mario ha portato avanti per quasi 70 anni la sua missione sacerdotale, prima come coadiutore ad Albavilla, poi come parroco di Arcellasco per 26 anni.

A ricordarlo con un messaggio affettuoso è stata anche l'emittente radiofonica da lui fondata, con un comunicato ufficiale. "Tutta la famiglia dell'emittente radiofonica di Albavilla si stringe con affetto al suo fondatore e lo accompagna con una corale preghiera di suffragio all'incontro con il Crocifisso Risorto".