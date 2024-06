Addio a Elena Molteni, dolce insegnante e mamma di due bimbe

"Mia moglie ha lottato fino all’ultimo, anche quando le possibilità di guarire in pratica non c’erano più. Diceva di farlo per le sue bambine, per la sua famiglia. E’ stata una bella persona".

Mauro Marzorati trattiene le lacrime su un viso provato dal dolore. Mercoledì si è spenta sua moglie, Elena Molteni, 41 anni, la mamma delle sue due figlie, Camilla di 9 anni e Matilde di 4. Una forma tumorale che le era stata diagnosticata il 10 maggio se l’è portata via in poco più di un mese e mezzo.

"Fra pochi giorni, il 14 luglio, avremmo festeggiato i 12 anni di matrimonio", ha proseguito il marito.

Era un'insegnante a Cantù

Attorno alla sua famiglia non si sono stretti solo i familiari, ma anche gli alunni e le colleghe. Elena Molteni è stata insegnante di sostegno alla scuola primaria di via Daverio.

"Ha sempre lavorato all’interno di questo istituto, tranne agli inizi della sua carriera. Dopo la laurea ha seguito un master con l’obiettivo di lavorare con i bambini disabili e con difficoltà di apprendimento. E’ stata una professione che ha amato moltissimo e che ha svolto con passione".

Una donna solare e allegra: così la ricorda chi ha avuto la possibilità di conoscere Elena Molteni.

"Mia moglie aveva sempre il sorriso sulle labbra. E’ stata una donna solare. Non ricordo di averla mai vista arrabbiata. Inoltre era una persona intraprendente, che dava il suo contributo in ogni circostanza..."

