Addio a Elide Greco: una grande donna con le mani tese al prossimo in difficoltà

Olgiate Comasco

Si è spenta l’anima del progetto delle calde coperte per i senza tetto, capace di aggregare un solidale esercito di sferruzzatrici.

Addio a Elide Greco, originaria di Villa Guardia e residente a Olgiate Comasco, recentemente premiata da Regione Lombardia per il suo inclusivo progetto delle coperte per l’emergenza freddo.

Addio a una grande donna

Elide Greco, 55 anni, moglie e mamma felice, già consigliere comunale a Como e già candidata consigliere regionale, si è spenta poco fa. Da qualche giorno era ricoverata all’hospice di Mariano Comense. Una vita intensa, sorretta dall’amore della famiglia e dei molti amici, la passione per la danza e quella per l’impegno civile e politico col Partito democratico. Nell’ultimo periodo ha saputo dare clamorosa forza al progetto delle “calde coperte per chi un tetto non ha”, come amava ripetere. Quelle coperte di lana realizzate da un esercito di sferruzzatrici su tutto il territorio provinciale e non solo, seguendo l’esempio di cristiana carità del compianto don Roberto Malgesini.

Il riconoscimento di Regione Lombardia

All’inizio del mese di marzo Elide Greco era stata al centro di una riuscitissima cerimonia a Villa Gallia, a Como: nell’occasione il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi le aveva consegnato un meritatissimo riconoscimento. E lei, facendosi forza, reggendosi su due stampelle, aveva incorniciato quel premio col consueto sorriso e la luce negli occhi lucidi di commozione. Poi, la puntualizzazione: “Non un premio a me ma a tutte le sferruzzatrici”. Il suo orgoglio era la certezza che il progetto delle coperte, ormai, fosse talmente solido da garantirsi continuità ed efficace soccorso ai bisognosi.

“Ci ha lasciato per sempre una grande donna”

L’annuncio della scomparsa è stato reso pubblico dal marito sulla pagina Facebook della stessa Elide Greco: “ Ci ha lasciato per sempre una grande donna, una grande mamma, una grande moglie, ciao amore mio”.